Pratico e versatile | il capo must have dell’autunno

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ilda avere per l’autunno 2023 è un irrinunciabile evergreen Pratica, comoda e, la felpa con cappuccio è unevergreen diventato parte del guardaroba quotidiano degli amanti dell’urbanwear e non solo. Per l’Autunno – Inverno 2023 BEAR SURFBOARDS,brand che da oltre quarant’anni incarna i valori del surf piu? puro, abbraccia lo stile streetwear proponendo una selezione di hoodie realizzate in 100% cotone con ampio cappuccio e tascone frontale. Le maxi grafiche, come il classico logo a rombo del brand, il Flame logo e la stampa fumetto con il “Grizzly” con gli occhiali da sole, le rendono cool e contemporanee. Uniconico ma anche basic da utilizzare sia di giorno che di sera e da portare con sè in vacanza per non rinunciare allo stile e al comfort. L'articolo proviene da 361 Magazine.