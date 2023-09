Pozzuoli | si ritorna in classe tranne i plessi Trincone e Andersen

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Si riporta il testo dell’Ordinanza n. 164 del 27 settembre 2023 REVOCA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE N. 161 DEL 27.09.2023 RELATIVA ALLA SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E CHIUSURA POLO CULTURALE PALAZZO TOLEDO IN VIA PRECAUZIONALE Vista la documentazione prodotta dai tecnici comunali rilevatori, incaricati dei sopralluoghi negli istituti scolastici e presso Il Blog di Giò.

Il Santo Patrono , icona cult,in grandi dimensioni dipinto sulla facciata di un palazzo ... nato da un progetto sociale con le detenute del carcere di. Dove mangiare a Napoli ...Inoltre, lo scorso 3 luglio a, in occasione dell'ultimo incontro informativo con i ... E ora che la terra a Napolia tremare i tempi sono maturi per accertarsi che anche in pratica il ...

Terremoto a Napoli oggi. Pozzuoli torna a tremare, sciame sismico nella notte con epicentro ai Pisciarelli ilmattino.it

Campi Flegrei, continuano le scosse di terremoto: trenta in un giorno TGLA7

Ancora uno sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei. Molti residenti nella zona di Pozzuoli e nei quartieri occidentali di Napoli sono stati svegliati dalle scosse, precedute da un boato, ...Anche Sophia Loren che è un simbolo di Napoli, ha il suo murales all’angolo opposto a vico Fico del Purgatorio. L'opera di Maker Garcia Chiavez vuole celebrare l'eterna bellezza della diva del cinema, ...