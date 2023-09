Pozzuoli | Manzoni per domani riapre le scuole dopo i controlli

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) In due edifici, la Scuola elementare Trincone sita in Rione Solfatara ed il Plesso infanzia Andersen sito in via Parini,19, sono necessari ulterioriIl Sindaco diGigiperledi. Ecco la sua dichiarazione in un post: Abbiamo completato le verifiche tecniche in tutti gli istituti scolastici di, in aggiunta a quelle già effettuate nei mesi di agosto e settembre e non sono emerse criticità, pertantolesaranno regolarmente riaperte. In due edifici, la Scuola elementare Trincone sita in Rione Solfatara ed il Plesso infanzia Andersen sito in via Parini,19, sono necessari ulteriori. Capisco il disagio arrecato, ma ...