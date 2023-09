infiniti altri, che dimostrano quello che ormai è evidente a tutti: più aumentano i problemi, più il governo Meloni - invece di risolverli - risponde con la propaganda:. ...... ma qualcosa mi hanno detto, per favore, non voglio nemmeno commentare queste. Non ... E Pino non ha dubbi: " Prima si fanno radiare e poi tirano fuori questedopo quasi vent'anni ...

De Luca contro il numero chiuso a Medicina: “Ma quale selezione del merito, è solo camorrismo, truffa… Il Fatto Quotidiano

Porcherie e stupidaggini: gli unici ingredienti di Giorgia Meloni della sua ricetta per come si governa un Paese Fai Informazione

'La situazione economica precipita e il Governo Meloni brancola nel buio. Si preannuncia una manovra di tagli, lacrime e sangue, con una destra totalmente assente e distante dai problemi reali dei cit ...