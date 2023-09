Ponte sullo Stretto | Fdi gela Salvini | ' Non c' è neanche il progetto esecutivo'

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Matteoha per l'ennesima volta annunciato l'inizio dei lavori per ildi Messina per il 2024 peccato che i suoi alleati di governo di Fdi abbiano smorzato l'entusiasmo. Il ...

Maurizio Lupi , presidente di Noi con l’Italia, ed ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, risponde in esclusiva ai nostri ...

Matteo Salvini ha per l'ennesima volta annunciato l'inizio dei lavori per ilStretto di Messina per il 2024 peccato che i suoi alleati di governo di Fdi abbiano smorzato l'entusiasmo. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, ha infatti risposto ...Roma, 27 set. " "Il ministro Salvini annuncia risorse per ilStretto nella legge di bilancio e inizio dei lavori nel 2024. Il capogruppo di Fdi, Foti, invece, frena e smorza l'entusiasmo. C'è, a quanto pare, un po' di confusione dalle parti della ...

Ponte sullo stretto, Fdi frena. Ma Salvini conferma: "Cantieri la prossima estate" ilGiornale.it

Ponte sullo Stretto, scontro FdI-Salvini. Foti frena: “Dubito che partano appalti nel 2024”. Il leghista: “Vi… la Repubblica

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Il ministro Salvini annuncia risorse per il ponte sullo Stretto nella legge di bilancio e inizio dei lavori nel 2024. Il capogruppo di Fdi, Foti, invece, frena e smorza l’ ...Roma, 27 set. (LaPresse) - “Se la manovra consentirà di destinare risorse per il Ponte sullo Stretto Vedremo quello che si potrà fare. Il Ponte va fatto, ...