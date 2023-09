Politiche agricole regionali come motore di sviluppo

(Di mercoledì 27 settembre 2023) “La valorizzazione dell’apporto delle imprese agromeccaniche è fondamentale in vista dell’implementazione diefficaci e in grado di dare impulso alla ripresa economica territoriale”: così Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, ha commentato una recente riflessione del presidente di Cai Agromec, Gianni Dalla Bernardina, circa l’applicazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) a livello regionale. In un editoriale pubblicato nei giorni scorsi sul sito istituzionale dell’associazione nazionale che riunisce le imprese agromeccaniche, il presidente Dalla Bernardina aveva sottolineato l’importanza dell’inserimento dei contoterzisti agrari tra i beneficiari delle nuove misure sulla modernizzazione in agricoltura, affermando che “con questa nuova impostazione si ...

In passato però De Girolamo è stata per dieci anni deputata tra le fila di Forza Italia e ministra dellee Forestali durante il governo Letta, dimettendosi poi a seguito di una ...Nel pomeriggio di ieri si è tenuta, nella sala consiliare del Comune di Melfi, la tappa conclusiva degli incontri territoriali organizzati dalla Direzione Generale per, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata in diverse aree per presentare agli stakeholders il Complemento di Sviluppo Rurale 2023 - 2027. Al centro del dibattito la strategia ...

Masaf, D'Eramo riceve ministro Agricoltura Uruguay Mattos Agenzia ANSA

fiere - Merano Wine Festival e Culinaria 2023 regione campania - assessorato agricoltura

Dopo una importante carriera politica, Nunzia De Girolamo ora è diventata una delle conduttrici di punta della Rai: la biografia e i guadagni dell'ex ministra e deputata di Forza Italia.L'assessore Giancarlo Righini esulta per la decisione del ministro comunicata agli imprenditori della pesca. Ma gli ambientalisti protestano: «Si distruggono fondali, alghe e uova di pesci» ...