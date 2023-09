Polestar - Lutz | L' Italia dovrebbe fare di più per insediare la produzione di elettriche

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 27 settembre 2023) A dieci mesi dal debutto sul nostro mercato, lainaugura a Milano il primo punto venditano. Il marchio che fa del design il proprio punto di forza ha scelto il capoluogo lombardo come punto di riferimento: la struttura si trova in via Gaudenzio Fantoli 28/14 (nei pressi dell'aeroporto di Linate) e aprirà al pubblico sabato 30 settembre. A seguire, entro la fine del 2023, la Casa scandinava raggiungerà anche Roma, dove verrà inaugurato un secondo Space. Online e offline. L'apertura dello store milanese è stata seguita in prima persona dall'amministratore della, Alexander, il quale ha sottolineato l'importanza della struttura nel rapporto tra la Casa e gli automobilisti: "Lo Space non è un semplice concessionario, è un luogo esperienziale che permette ai clienti di giocare con i nostri ...