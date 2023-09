Pochi spunti col Monza | Lazio all’esame Torino per ritrovare solidità e giocate

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Più che smarrita, sembra una‘nuova’. Nel 2021 Maurizio Sarri impiegò poco tempo per smantellare equilibri, convinzioni e ritmi dell’era Inzaghi e adesso l’allenatore toscano sembra chiamato quantomeno a reinventare la sua creatura senza Sergej Milinkovic-Savic, la pietra angolare che una volta rimossa ha spinto il tecnico a ricercarne un’altra. Non tutto è perduto in casa, visto che già in passato la squadra biancoceleste fu protagonista di rimonte in classifica dopo partenze da dimenticare. Sarri però sembra aver bisogno di una svolta strutturale, più che di una scintilla sul morale. Quella già c’è stata più volte: la vittoria sul Napoli al ‘Maradona’ poteva esserlo, così come lo storico gol di Provedel all’Atletico, ma al’entusiasmo accumulato si è spento tra le ripartenze continue dei biancorossi. Dopo quattro ...