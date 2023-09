Pnrr | Cisal | “Finalizzare le risorse per incentivare l’occupazione”

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Intervenendo sulla strategia del Governo volta a rimodulare illachiede un’occupazione più stabile e di qualità per evitare la desertificazione del mezzogiorno Roma – “Condividiamo la strategia del Governo volta ad una rimodulazione delcon l’obiettivo di intervenire sulle criticità e coordinare tutti gli interventi in campo. Prioritario, in tale contesto, per laè che ledelsiano destinate per colmare il divario nord-sud ed evitare così il rischio di desertificazione socioeconomica del nostro mezzogiorno. Serve altresì destinareper avere più occupazione, stabile e di qualità, anche nel medio lungo termine. Non dobbiamo poi dimenticare la necessità di potenziare l’apparato della pubblica amministrazione in modo che ...