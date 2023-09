Plenitude porta Feeling the Energy a Bergamo | Capitale della Cultura 2023

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 settembre 2023)(Eni) ripropone a, presso il Parco Suardi, l’installazionethe, già presentata per la prima volta al FuoriSalone 2022 all’Orto Botanico di Brera, nell’ambitoMostra “INTERNI Design Re-Generation” del magazine diretto da Gilda Bojardi. Quarta tappa di un tour che ha visto, lo scorso ottobre,re l’opera anche oltre confine: infatti dopo l’Orto Botanico di Brera,theè arrivata in Spagna, sempre in collaborazione con INTERNI, ospitata nella splendida cornice del Real Jardín Botánico de Madrid, prima di tornare in Italia a Sanremo, in occasione del FestivalCanzone italiana. L’installazione, progettata dallo studio internazionale di design e innovazione CRA – Carlo Ratti ...