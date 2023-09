Pino Insegno difende Mercante in Fiera ma è flop | ascolti crollano!

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La partenza de Ilinsu Rai2 è avvenuta in sordina nonostante le polemiche scoppiate nelle scorse settimane come quella intorno all'amicizia dicon Giorgia Meloni. Il conduttore è tornato alla guida del programma rimasto se stesso come nel 2006, a parte il fatto che duri solo 35 minuti e qualche modifica nel mazzo del. Elemento novità una nuova Gatta Nera al posto di Ainette Stephens considerata «vecchia». Sul fronte deglitv si evidenzia un disastro in termini di spettatori e share. La puntata di debutto di lunedì 25 settembre 2023 ha ottenuto il 3.4% di share con 638.000 spettatori, numeri che sono calati drasticamente nella seconda puntata dimezzando i dati della prima: 1.8% di share (in molti hanno arrotondato a 2%) e 364.000 ...

Oggi Timperi ha intervistato che da lunedì sta conducendo su Rai2 la nuova versione de Il mercante in fiera . Da gennaio sarà al timone de L'Eredità su Rai1 al posto di Flavio Insinna.

È partito al rallentatore «Il Mercante in Fiera», programma di Pino Insegno in onda su Rai 2 poco prima del telegiornale delle 20.30. Stando ai dati sull'ascolto, lo show ha registrato uno share basso ..."Ma quale flop, gli ascolti sono buoni, in linea con la rete, un po' più alti. La cosa bella è che finiamo il programma al 5% di share quindi il programma è andato in crescendo e ha chiuso in grande c ...