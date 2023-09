Pietro Senaldi | criticano la bimba che rivuole mamma e papà

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Una bambina chiede alladi comprarle una pesca; poi, quando il, separato, la viene a prendere gliela consegna con una piccola bugia: «L'ha comprata laper te». «Grazie, la chiamerò» risponde lui, strappando un sorriso alla figlia. Lo spot si chiude con la scritta “Non c'è una spesa che non sia importante”. È l'ultima pubblicità dei supermercati Esselunga. Lo schema è consolidato: una storia che si sviluppa intorno al prodotto, con un alone di mistero, e cerca di emozionare; poi la conclusione, un messaggio positivo legato al nome dell'azienda. Seguono, e qui sta il fuori programma, migliaia di polemiche, molto più numerose e molto più violente di quelle normalmente legate a uno spot che colpisce e fa discutere, che poi è ormai l'obiettivo principale di qualsiasi iniziativa di marketing. È una pubblicità contro il ...

