Piemonte | presiede la Commissione Sanità | ma ora il leghista si candida per un posto da primario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) È il presidente dellain, ma ilAlessandro Stecco ha deciso comunque di fare domanda per undadi radiodiagnostica a Vercelli. Nulla di irregolare, visto che la legge lo consente, ma comunque una situazione molto delicata dal punto di vista dell’opportunità, dato che ladella Asl si troverà a giudicare latura di chi da anni gestisce l’iter di tutti i principali dossier sanitari. Ma Stecco, parlando col Fatto, minimizza: “Non c’è alcuna anomalia e non ci saranno favoritismi. Se dovessi andare avanti col concorso e vincere, mi dimetterei dalla Regione”. La promessa non risolve i dubbi di chi considera un rischio anche solo latura presentata da Stecco, ...