“Piccole navi schifose” | l' inchiesta sulla Marina Usa che imbarazza il Pentagono

...il potenziale per emergere con un ruolo da protagonista nella scena internazionale delle... Abbiamo già avviato il dragaggio dei fondali che renderà fruibile lo scalo anche a, non solo ..."Perché noi aiutiamo lemedie imprese e le Partite Iva più svantaggiate" è la spiegazione ... se letedesche salvano in mare i migranti, poiché lesono territorio tedesco, su quelle ...

Porto di Barletta, inaugurata la nuova stazione di accoglienza ... Telesveva

Le navi da crociera tornano a Venezia: “Ma saranno più piccole e non passeranno da San Marco” la Repubblica

(Una scansione LIDAR tridimensionale che mostra la nave, in basso al centro, cerchiata in blu, un porto turistico a destra e due piccole imbarcazioni in avvicinamento, in alto al centro; foto courtesy ...