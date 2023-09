Piastri al via di Suzuka | ' Ho temuto di finire come Senna e Prost'

(Di mercoledì 27 settembre 2023) C'è stato solo un vero momento di tensione per Max Verstappen nel GP del Giappone : la partenza . La prima curva per l'olandese è stata più complicata di quanto si possa pensare, perché si stava ...

: come a Suzuka 1990 L'australiano, che poi ha raggiunto il primo podio della carriera a Suzuka (primo pilota nato nel terzo millennio a riuscirci), ha scelto di essere cauto al. Alla ...... una giornata memorabile per la McLaren perché è arrivato anche il terzo posto con Oscar, ... Ieri il pilota inglese ha preso la seconda posizione ale poi è scalato in terza posizione anche ...

Piastri, deja vu a Suzuka: "Ero nel punto perfetto per un Senna-Prost ... FormulaPassion.it

Verstappen domina a Suzuka. Leclerc 4°, Sainz 6° Sky Sport

Il pilota della McLaren, autore domenica scorsa del suo primo podio, ha ammesso di aver alzato il piede in curva 1 per evitare un incidente con Max Verstappen ...Primo, non prenderle. L'Avellino di Pazienza è ripartito da una massima vecchia quanto il calcio e gongola per la sua difesa a tenuta stagna: fondamentale non meno dell'attacco, che ...