Perugia | verso le elezioni comunali Destra e sinistra | poche idee e confuse Iniziano le prove del Grande Centro

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Fora (Italia Viva) rompe gli indugi e boccia il campo largo del Pd: 'Non si può dire che Romizi ha fatto tutto male'. Leonelli lo segue. Scendono le quotazioni della candidatura di Paolo ...

La Lazio continua a muoversi sul mercato a pochi gironi dalla chiusura della finestra per i trasferimenti. Il club biancoceleste lavora non...

I primi eventi in programma nell’ultima settimana di settembre, a cui seguirà un ricco calendario di iniziative da qui alla fine del 2023 Un ...

Fora (Italia Viva) rompe gli indugi e boccia il campo largo del Pd: 'Non si può dire che Romizi ha fatto tutto male'. Leonelli lo segue. Scendono le quotazioni della candidatura di Paolo ...Tragedia ieri serale 21,45 sulla vecchia Flaminia nei pressi di Matigge di Trevi. Due anziani, un uomo (S. G. le ... ← Al Parco Lacugnano ditorna Puliamo il mondo Potrebbe anche ...

Perugia, verso le elezioni comunali . Destra e sinistra, poche idee e ... LA NAZIONE

Verso l’anno europeo delle competenze: a Perugia è Bibliopride (e ... Umbria 7

Dopo la panchina nel match sospeso a Ferrara, il trequartista sarà al fianco di Guadagni contro il "deb" Pineto ...Sono già 700 (701 per la precisione), ma saranno molti di più. Tanti i biglietti venduti in due giornate di prevendita. Tutti acquistati dai tifosi del Rimini che domenica non hanno nessuna intenzione ...