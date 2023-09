Perrini | Da ' Ingenio al femminile' inizia la valorizzazione delle delle donne ingegnere

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Catania, 27 set. (Adnkronos/Labitalia) - “Questa consiliatura vede per la prima volta la presenza di 5(un terzo dei componenti) all'interno del Consiglio nazionale, ma ancor di più il fatto che praticamente tutti gli ordini territoriali abbiano almeno una donna a ricoprire una carica direttiva nel Consiglio dell'ordine (segretario, tesoriere, vicepresidente), e 17 di essi abbiano una presidente donna. Stiamo sfatando il luogo comune che l'ingegneria sia una categoria ‘maschile', ed anche i dati sulle immatricolazioni e le lauree nella nostra disciplina ci fanno capire che in futuro sarà sempre maggiore la rappresentanzaal nostro interno”. A dirlo il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Angelo Domenico, intervenendo al 67° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia in corso a ...