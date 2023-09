Perché scrivere molte volte una parola può renderla strana

... non è trasmissibile e non viene ereditata, dunqueora sbattiamo sui giornali e in ... Se il finto - femminista Saviano ha voglia didi sesso, scriva un romanzo erotico e non violi la ...Uno sceneggiatore o sceneggiatrice che lavori su un copione, dovrà poteralmeno una ... La WGA non era d'accordo,con la crescente tendenza all'uso di proprietà intellettuali ...

Cos'è la Nadef e perché è fondamentale per capire che manovra ... Fanpage.it