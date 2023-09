Perché PETA continua a invadere le passerelle?

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Lo scorso venerdì, durante la sfilata di Gucci alla Fashion Week di Milano, c'è stato un rapido ma inconfondibile squarcio nel sogno ad occhi aperti, chic e minimalista, evocato dall'attesissima collezione di debutto di Sabato De Sarno. All'improvviso, mentre le modelle sfilavano nella sala, una donna in abito nero è sgattaiolata in passerella e le ha raggiunte. Prima ancora che sollevasse il cartello tenuto tra le mani, tutti sapevano cosa stava succedendo:, l'organizzazione animalista, si era imbucata, per l'ennesima volta, a una sfilata. A quel punto, la baruffa è di routine. Come ha scritto un giornalista del settore su X: «I manifestanti divanno a più sfilate della settimana della moda di me ?». Solo in questa stagione, i manifestanti di People for the Ethical Treatment of Animals hanno partecipato a tre dei maggiori eventi, in ciascuna ...