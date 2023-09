Perché lo spot Esselunga si è trasformato in un attacco al governo Parla Palmieri

Leggi su formiche

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Dibattito nel dibattito. Non si sa se a far discutere maggiormente sia l’intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a commento dellopubblicitario dio lostesso. Certo è che, dopo il post su X in cui il premier ha espresso un giudizio positivo sui contenuti della campagna pubblicitaria, si è alzato un vero e proprio vespaio. Una ridda di polemiche finalizzate “ad attaccare il”. Sì,“non c’è nulla di più normale, nell’epoca dell’iper-comunicazione, di un politico che interviene su un tema che esula dalla politica”. A dirlo a Formiche.net è Antonio, exmentare, esperto di comunicazione, fondatore e presidente della fondazione Pensiero Solido. Presidente, chi contesta l’intervento di ...