Perché la Ue deve indagare sul colonialismo francese | l' affondo di Paragone

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Le condizioni economiche dei paesi francofoni sono costantemente peggiorate nel corso dell'ultimo decennio, riducendone più d'uno in quelle terribili condizioni in cui per ogni capo famiglia l'unica scelta ragionevole rimasta, come diceva un tempo il Presidente della Fao, è quella di decidere se si preferisce morire, emigrare o ribellarsi. Così il 6 agosto scorso scriveva la rivista Analisi Difesa in una lunga e dettagliata analisi sul rapporto tra Francia e le sue ex colonie. Poiché la gente mediamente poco si occupa di politica estera e dei suoi complicati tormenti, vale la pena accendere un faro sulle responsabilità della Grandeur in Africa alla luce delle continue migrazioni. «Gli Stati cosiddetti “francofoni” si impegnavano a rimanere nella zona di influenza esclusiva della Francia, accettando in questo modo a priori limitazioni molto forti non soltanto nell'ambito della loro ...