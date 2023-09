Per la manovra non c’è un euro | Meloni può fare solo deficit

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La crescita asfittica dello zero virgola a cui pare averci condannato il governo, il rialzo dei tassi e lo spread che continua a salire, tutto contribuisce in senso negativo ad assottigliare gli spazi del governo per la prossima. E la caccia alle risorse diventa una missione impossibile. L’esecutivo mette infatti le mani avanti. La nota di aggiornamento al Def in arrivo sarà “come sempre di responsabilità, come è nei tratti caratteristici di questo Governo, di rigore sui conti”, ha detto il sottosegretario del Mef Federico Freni. Anche se non tutti i partiti sono disposti a rinunciare alla tentazione di piantare le proprie bandierine. Il ministro leghista Matteo Salvini assicura che nella prossima legge di Bilancio per esempio ci sarà un primo stanziamento per il Ponte sullo Stretto. In questac’è spazio ...