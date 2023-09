Pediatria Risponde | La Nuova Iniziativa della ASL di Pescara per le Famiglie

(Di mercoledì 27 settembre 2023)- L'Azienda Sanitaria Locale (ASL) diha lanciato unavolta a migliorare la comunicazione con ledei giovani pazienti. Con l'obiettivo di creare un canale di comunicazione diretta, è stata istituita una casella di posta elettronica dedicata per consentire un dialogo più efficiente con ladi. Questo servizio mira a ridurre le lunghe attese al telefono e a fornire ai medici e agli infermieri il tempo necessario perre con la dovuta attenzione. Per coloro che desiderano utilizzare questo servizio, è possibile inviare un'email all'indirizzo@asl.pe.it. Le domande riceveranno risposta da parte del team...

'La'. Questo il nuovo servizio attivato dalla Asl di Pescara al fine di avere un canale di comunicazione diretta con le famiglie. È stata creata una casella postale per favorire un ...... è Fabio Midulla, responsabile del reparto didi Urgenza del Policlinico Umberto I di ..."Speriamo che venga approvato l'anticorpo monoclonale che già ha avuto il via libera in Usa -...

"La Pediatria risponde", la Asl attiva un nuovo contatto diretto con le famiglie IlPescara

Pediatria Risponde: La Nuova Iniziativa della ASL di Pescara per le ... abruzzo24ore.tv

“C’è da tempo una precisa volontà della Asl di coinvolgere i medici di medicina generale sulle scelte per il territorio. E non è una decisione dell’ultim’ora”. Il direttore generale della Asl di Teram ...Un mistero avvolge l’ospedale Infermi di Rimini. Il 15 settembre, un amato pesce Oscar, ospite dell’acquario tra i reparti di Pediatria e Chirurgia pediatrica, è stato brutalmente ucciso. L’ignoto ...