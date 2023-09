Pattinaggio artistico a rotelle | Mondiali 2023 | Luppi domina lo short | terza Tarlazzi 5° Liberatore in campo maschile

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Giadasale in cattedra in occasione delloprogram femminile. L’atleta bolognese ha sbancato nel segmento più corto dei Campionatidi, facendo impazzire il Coliseo Major di Ibagué (Colombia) con una prestazione senza errori di peso. L’allieva di Raffaello Melossi nello specifico ha portato a casa in modo brillante tutti gli elementi pianificati, facendo non a caso il vuoto proprio sul fronte tecnico, certificato con un riscontro al di sopra dei cinquanta punti. Buono il doppio axel iniziale per Giada, così come la più che proficua combinazione triplo toeloop/doppio toeloop/nj/triplo salchow (a cui è seguita una caduta inaspettata non appena iniziate le tranisition successive) e il triplo salchow eseguito ...