Parroco del Napoletano organizza una messa per Messina Denaro poi ci ripensa

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAveva deciso di celebrare unain suffragio del boss Matteo, ma poi cie l’annulla per “prudenza pastorale”. È quanto accaduto a Casalnuovo di Napoli, dove ildella chiesa “Maria santissima Annunziata“, don Tommaso Izzo, stamattina ha pubblicizzato sul profilo facebook della parrocchia, la celebrazione della Santain suffragio dello scomparso boss, suscitando indignazione tra i fedeli che si sono rivolti al deputato Francesco Emilio Borrelli per segnalare l’insolita decisione. “L’adorazione del male – ha tuonato Borrelli – il Vescovo intervenga per fermare questa vergogna. È un’offesa a migliaia di vittime della criminalità”. Dopo appena un’ora dalla pubblicazione del post di annuncio della ...