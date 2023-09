Paolo Masella adesso critica anche Beatrice Luzzi del Grande Fratello "Atteggiamenti infantili"

(Di mercoledì 27 settembre 2023)del, dopo le battute su Alex Schwazer,, definendola infantilesembra non avere in simpatia i Vip del. Il concorrente Nip romano, dopo la sua brutta battuta sul passato di Alex Schwazer, ora ha preso di mira. L'attrice, una dei partecipanti al reality show con maggiore personalità di questa edizione, si trova spesso al centro delle discussioni dei gieffini, come sottolinea il dialogo die Marco Fortunati. Le esternazioni disu...

Non c'è pace per Beatrice Luzzi che, dopo essersi scontrata con Massimiliano Varrese, è finita nel mirino di. Senza troppi giri di parole, il giovane concorrente del Grande Fratello ha criticato l'attrice accusandola di avere un carattere infantile.critica Beatrice Luzzi ...... Heidi Baci si posiziona a metà della classifica virtuale dei bookie, a 18, alla pari con Lorenzo Remoti e dietro Letizia Petris (13), Anita Olivieri e(17). Sopra quota 20 si piazzano ...

Paolo Masella: "Gli atteggiamenti di Beatrice sono infantili" - Mediaset Infinity Grande Fratello

Gf, c'è il primo eliminato. La storia di Paolo Masella e poi mezza casa nel 'tugurio' Dire

Paolo Masella del Grande Fratello, dopo le battute su Alex Schwazer, adesso critica anche Beatrice Luzzi, definendola infantile ...Inizia un nuovo giorno in Casa e, mentre in Tugurio alcuni inquilini sono impegnati a sistemare le scarpe sotto la supervisione di Lorenzo, in giardino, Marco e Paolo si confrontano su alcuni loro com ...