Pagelle Lazio-Torino | i voti ai protagonisti del match di Serie A

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per la 6ª giornata diA 2023/24:Ledeideltra, valido per la 6ª giornata del campionato diA 2023/2024.(4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6.5 (80? Hysaj 5.5), Casale 6.5, Romagnoli 6.5, Marusic 6; Vecino 7.5 (74? Guendouzi SV), Rovella 6, Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 7, Immobile 5.5 (74? Castellanos SV), Zaccagni 7.5 (80? Isaksen SV). All. Sarri 6.5.(3-4-1-2): Milinkovic 5.5; Schuurs 5.5, Buongiorno 6 (27? Sazonov 5.5), Rodriguez 5.5; Bellanova 6 (79? Soppy ...