Paganini | «Sassuolo bestia nera dell’Inter! Le sentenze…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’Inter perde in casa colper 1-2. Una sconfitta inattesa secondo il giornalista Paoloche indica nei nero-verdi ladella squadra di Inzaghi SORPRESA – Queste le considerazioni dia “90° Minuto” in onda su Rai 2: «Sorpresa della serata? La sconfitta dell’Inter, è sempre ilche è diventata ladeizzurri. Consente al Milan, tanto bistrattato nel derby, di agganciare izzurri. Le sentenze meglio darle più avanti. Berardi? Per lui è stata un’estate particolare. Mi chiedo perché non abbia mai provato a fare il salto in una big». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...