Padrona gioca a nascondino con i suoi cani | ma a trovarla è qualcun altro | il finale è esilarante

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ladi dueha consigliato aifollower su TikTok dire acon loro, per stimolare la loro mente. Dopo essersi nascosta sotto al letto, è stata beccata dopo qualche minuto, ma non dai! Ihanno bisogno di stimoli fisici e mentali costanti, proprio come gli esseri umani. Lasciarli da soli per ore e ore dentro casa non porta a niente di buono. Spesso, per nervosismo o per frustrazione, possono anche arrecare danni all'arredamento e agli oggetti che trovano in una stanza. Ecco perché almeno una passeggiata al giorno è fondamentale, così come almeno un'ora di gioco con il proprio padrone, alternandosi tra stimoli mentali e fisici, come ad esempio la corsa. D'nde noi stessi, da bambini e da adulti, abbiamo ...