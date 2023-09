Ottobrata romana significato | cos’è e da dove deriva questa espressione?

Leggi su funweek

(Di mercoledì 27 settembre 2023)”:è davvero molto comune. Si usa per definire il clima mite che caratterizza il mese di Ottobre a Roma. Infatti la Capitale ad Ottobre è unica e bellissima: praticamente vive una seconda estate con i colori e gli odori dell’autunno. Forse non tutti sanno, però, che il termine “” ha qualcosa in più da raccontare: scopriamone il! LEGGI ANCHE: — Roma, gita fuori porta: 5 luoghi da scoprire del Lazio ad Ottobre: fra storia e cultura popolare Le “ottobrate” erano le tradizionali feste che chiudevano il periodo della vendemmia nel mese di ottobre. Per celebrare il raccolto e la fine del duro lavoro, nelle ...