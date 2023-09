Ottobrata mai vista Giuliacci | quanto durerà il caldo estivo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L'è in arrivo, e riserverà sorprese. Questo autunno sembra voler rispettare la tradizione, con i primi giorni di ottobre caratterizzati da stabilità e belle giornate. A fare il punto sulle previsioni meteo sono gli esperti del colonnello Mariosecondo cui il ritorno dell'anticiclone porterà "ampi spazi soleggiati e temperature in risalita" fino ai primi giorni di ottobre, sui legge su Meteo, Insomma, l'autunno è di nuovo in pausa. Le temperature infatti "andranno oltre le medie climatiche del periodo, si parla infatti di 6-7°C in più dei valori tipici". Insomma, l'“” sarà più intensa del solito: "Se prima i valori massimi per ottobre si aggiravano intorno ai 26-27°C, grazie al cambiamento climatico, i picchi ora possono raggiungere i 30-31°C. Pianura Padana, Toscana e Lazio saranno ...