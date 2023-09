Ottimi ascolti per ‘È sempre Carta Bianca’ su ReteQuattro | cresce il pubblico dell’informazione

Leggi su funweek

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Risultati positivi per ÈBianca su. Il programma ha registrato un incremento significativo nell’indice di share, raggiungendo il 6,6% nella serata del 26 settembre in confronto alla settimana precedente. Un dato particolarmente rilevante considerando l’aumento della concorrenza televisiva nelle serate di martedì. Tuttavia, ÈBianca è solo parte di un’offerta informativa più ampia proposta dain prima serata. La rete ha costruito un palinsesto completo e coinvolgente, che include programmi come Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, Quarta Repubblica di Nicola Porro, Fuori dal Coro di Mario Giordano e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Questa squadra di giornalisti ha saputo cogliere con successo il cambiamento ...