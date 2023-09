' Osimhen? Vi spiego perché Napoli non rischia' | il parere dell' esperto

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Aurelio indagato per l'affare, come se non bastassero i problemi di campo. Per molti la notificaa Procura di Roma è stata un fulmine a ciel sereno in un clima già tempestoso, mentre per l'...

Aurelio indagato per l'affare, come se non bastassero i problemi di campo. Per molti la notifica della Procura di Roma è stata un fulmine a ciel sereno in un clima già tempestoso, mentre per l'avvocato Mattia Grassani, ...La linea secondo cui viene prima la squadra poi i singoli può essere concordata anche col presidente altrimenti non mile uscite die Kvaratskhelia. Detto questo, c'è tutto il tempo ...

La sequenza è stata pubblicata e poi rimossa sul profilo ufficiale del club e prendeva in giro il giocatore per il rigore sbagliato a Bologna ...Sull'operazione Osimhen aveva avviato accertamenti anche la giustizia ... «Siamo tutti molto sereni» «Siamo tutti molto sereni». Fonti del Napoli, spiegano all'Ansa, lo stato d'animo della società ...