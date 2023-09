Osimhen rinnovo sempre più lontano e possibile addio a gennaio | gli scenari

Non ci sono passi in avanti per il Rinnovo di Osimhen : il Napoli non deve sottovalutare un aspetto fondamentale Una delle telenovele dell’estate è ...

De Giovanni sul caso: 'Toni aspri dovuti al mancato'Signor Maurizio De Giovanni, qual è il suo punto di vista in merito al video dipubblicato su Tiktok e poi rimosso '...(LaPresse) - Calciomercato.itRispondendo ad un utente su Twitter, ha parlato proprio deldel bomber nigeriano con una frase destinata ad incendiare ulteriormente il clima: 'Non ha mai ...

Il futuro di Osimhen: gli scenari per la prossima stagione DAZN

Osimhen-Napoli, la crisi nasce sui social e diventa realtà: rinnovo a rischio Il Fatto Quotidiano

Bufera totale in casa Napoli per il caso Osimhen, che si aggiunge di novità: un amico giornalista afferma che Victor non rinnoverà, non vuole restare ...Piove sul bagnato in casa Napoli. Non solo i risultati stentano ad arrivare con Rudi Garcia al timone, con otto punti conquistati nelle prime cinque partite, con le proprie stelle ancora ingolfate e c ...