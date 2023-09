Osimhen – Napoli | tutta la verità | TikTok è “solo una scusa”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Una palla presa al balzo per andarsene o c’entra davvero il filmato? Il giornalista non ha dubbi sulla situazione relativa adLo scossone inerente a quanto accaduto tra ile Victorha messo in discussione anche il rapporto del calciatore anche con i tifosi. Tutto è iniziato da un video pubblicato dalla società partenopea su Tik Tok che, in qualche modo, avrebbe offeso il nigeriano. Nel filmato, prontamente cancellato dalla società, era possibile vedereche veniva “preso in giro” per aver sbagliato il calcio di rigore contro il Bologna. La partita, terminata poi 0-0, sarebbe stata una delle scintille che avrebbero poi causato dei malumori all’attaccante. Il calciatore infatti, già visibilmente nervoso in campo, al momento della sostituzione ha veementemente protestato contro Rudi Garcia ...