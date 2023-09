Osimhen-Napoli | è rottura? Le parole dell’agente non lasciano dubbi

Leggi su notizie

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Trae il? Lenone c’è anche un altro indizio a conferma di una certa tensione tra le parti. Sempre più tensione in casa. Ai nostri microfoni Biagio Izzo aveva confermato un po’ di preoccupazione per quanto stava succedendo all’interno dello spogliatoio e la situazione non è assolutamente migliorata. Anzi, possiamo dire che è peggiorata considerando quanto successo in queste ultime ore. E’ormai trae il– Notizie.com – © LapresseCome riportato da La Gazzetta dello Sport, ilsu TikTok ha pubblicato un video goliardico nei confronti dell’attaccate dopo l’errore di Bologna. Una scelta che non ...