Osimhen furioso | il raptus e compagni sconvolti | caos nel ritiro del Napoli | spunta il video | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nonostante la convocazione per il match che ildisputerà contro l'Udinese, Victornon sembra ancora aver ritrovato il buon umore. Anzi. L'attaccante nigeriano si è presentato al Gran Hotel Serapide di Pozzuoli per ilpre-gara del club partenopeo. Ma lo ha fatto senza nascondere il proprio malcontento per una situazione divenuta un vero e proprio caso mediatico. La rabbia che aveva portato il suo agente, Roberto Calenda, a minacciare di agire per vie legali nei confronti della società, non sembra essere stata ancora smaltita dal giocatore. Arrivato neldel club partenopeo,, visibilmente, ha salutato freddamente il team manager Beppe Santoro. Poi ha tirato dritto verso l'entrata dell'hotel a testa bassa, ignorando i...