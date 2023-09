Osimhen | è rottura col Napoli | cancellate tutte le foto dai social

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nervi tesi in casa. Dopo lo 0-0 contro il Bologna non scorre buon sangue tra la società e. Daiè nata una polemica che ha del clamoroso. Il profilo TikTok delha pubblicato un video-parodia, cancellato dopo le prime polemiche, nel qualeviene ‘deriso’ per l’errore dal dischetto contro il Bologna. Il breve filmato ha scatenato l’ira dell’agente del calciatore. L’agente del nigeriano non le ha mandate a dire alla società con un duro commento sui, definendo il fatto “grave”. Dopo lo sfogo di Roberto Calenda, arriva adesso anche il gesto di. Leggi anchederiso in un video, agente furioso con il: cosa sta ...

, perché a gennaio potrebbe lasciare il NapoliUnatra il calciatore e la società che, se portasse realmente ad una querela da parte del suo entourage, potrebbe non risanarsi mai più. ...Victor© LaPresse - Calciomercato.itPietra dello scandalo un video condiviso dall'account Tik Tok del Napoli, e poi cancellato, in cui si prendeva in giro l'attaccante per il rigore sbagliato ...

Osimhen, clamoroso segnale di rottura: cancella le foto in maglia Napoli e toglie il like alla società La Gazzetta dello Sport

Osimhen-Napoli, è rottura totale Rimossi le foto in maglia azzurra e il like alla società Sport Mediaset

A Napoli scoppia il caso Osimhen. L'attaccante del Napoli nelle ultime ore ha rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto con la maglia azzurra e per alcune ore smesso di seguire il club (salvo ...Victor Osimhen ha cancellato circa 120 foto col Napoli da Instagram: perché la cessione a gennaio non risulta impossibile Sono ore concitate in casa Napoli e a finire protagonista, ancora una volta, ...