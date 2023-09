Osimhen e Kvara firmano il ritorno alla vittoria del Napoli | è 4-1 all’Udinese

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Prestazione corale meravigliosa della squadra di Rudi Garcia che vince e convince, dopo tre passi falsi tornano i tre punti in campionato. Udinese che forse non meritava un passivo così pesante ma che ha fatto fin troppo poco per evitarlo

Doveva essere la serata delle risposte, dopo le tante, troppe, polemiche dei giorni scorsi. Il Napoli le scaccia via in un colpo solo, anzi...

Kristensen 5 : sbaglia sul 2 - 0 non salendo e tenendo in giocoche non sbaglia. Ebosele 5 : suo il fallo su Kvaratskhelia che costa il rigore per l'1 - 0 del Napoli (13' s.t. Ferreira 5,5 : ...Mario Rui 6,5 : catena di sinistra che funziona alla grande con lui,e Zielinski. Il terzino ... Lì sulla destra ancora una volta bene, serve un bell'assist per il gol di(18' s.t. ...

Finisce così, non c'è stata partita. Napoli che domina in lungo e in largo. Solo il lampo di Samardzic in una partita vissuta in costante apnea. 90'+1' Concessi tre minuti… Gli azzurri vincono in casa contro i friulani e ritrovano tra i marcatori anche Osimhen, al centro del caso nato dopo il video pubblicato e poi rimosso sul profilo TikTok ufficiale del Napoli.