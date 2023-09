Osimhen deriso dal Napoli | il suo agente | ‘Valutiamo azioni legali’ L’attaccante toglie le foto dello scudetto | Primapagina

(Di mercoledì 27 settembre 2023) 2023-09-26 23:45:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Alscoppia un nuovo caso. Roberto Calenda,delnigeriano, ha pubblicato un messaggio sui propri social network: “Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale delsulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprenderelegali ed ogni iniziativa utile a tutelare Victor”. Ecco il video in ...

Situazione piuttosto delicata in casa Napoli . Dopo lo 0-0 contro il Bologna, nuovo passo falso di una stagione iniziata in maniera altalenante, è ...

... e non poco, il mondo Napoli che si trova a fronteggiare la rabbia di Osimshen e del suo agente Roberto Calenda per via di un video sul profilo TikTok del club azzurro dove venival'attaccante ...Video in cuiveniva, a detta del suo staff,. Una situazione molto complicata che ha portato il giocatore, intorno alla mezzanotte, a cancellare dal suo profilo Instagram tutte le ...

La lunga coda del dopo Bologna-Napoli. Non bastava il rigore sbagliato. Non bastava la mascherina gettata all'aria dopo la sostituzione mal digerita. Non bastava lo scambio di battute ...Osimhen, è bufera col Napoli. L’agente: «Valutiamo azioni legali». E’ caos dopo il video di scherno diffuso su TikTok Tra Osimhen e Napoli il caos è totale. Dopo la bufera per la sostituzione comandat ...