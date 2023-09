(Di mercoledì 27 settembre 2023) Diegocon il braccio sospeso in attesa del saluto di Victorche non arriverà. Ha fatto il giro del web un video che ritrae l'attaccante del Napoli - regolarmente convocato per la partita ...

Questa sera il Napoli sarà in campo per risollevarsi, per affrontare l’Udinese occasione della sesta giornata di campionato. La...

Questa sera il Napoli sarà in campo per risollevarsi, per affrontare l’Udinese occasione della sesta giornata di campionato. La sfida di...

Tempo di lettura: < 1 minutoVictor Osimhen è arriva to circa un’ora fa al ritiro prepartita del Napoli in un hotel di Pozzuoli, ma è entrato ...

E’ ancora gelo tra Victor Osimhen e il Napoli . L’attaccante nigeriano, regolarmente convocato per la sfida di stasera contro l’Udinese, è arriva to ...

Victor Osimhen è arriva to circa un'ora fa al ritiro prepartita del Napoli in un hotel di Pozzuoli, ma è entrato senza saluta re i compagni che erano ...

Continua a far discutere il caso -a Napoli. Un nuovo video, che sta facendo il giro della rete, ha ripreso il bomber nigeriano mentreall'hotel di Pozzuoli dove la squadra è in ritiro in vista della partita di stasera ...Diego Demme con il braccio sospeso in attesa del saluto di Victorche non arriverà. Ha fatto il giro del web un video che ritrae l'attaccante del Napoli - regolarmente convocato per la partita di questa sera - appena arrivato all'Hotel Serapide nel giorno di ...

Osimhen arriva e ignora i compagni: il gesto di Demme è virale sui social Corriere dello Sport

Esclusivo - Osimhen visibilmente contrariato arriva nel ritiro del Napoli: le prime immagini dopo il caso scoppiato La7

Victor Osimhen visibilmente contrariato arriva nel ritiro del Napoli: sono le prime immagini dell'attaccante nigeriano dopo il caso scoppiato nella serata di ieri. Il profilo del Napoli su TikTok ha ...E come se ciò non bastasse, si è verificato anche un attacco da parte dei tifosi nigeriani in difesa del loro idolo, Victor Osimhen.