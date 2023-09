Operazione sorpasso completata | ma la Juve non puó permettersi di fare a meno della qualità

La Juve si riscatta dalla sconfitta contro il Sassuolo e trova i tre punti contro il Lecce grazie al gol di Milik. Il punto a cura della nostra inviata Fabiana Della ...McLaren a caccia di Aston Martin, Brown e l'

McLaren a caccia di Aston Martin, Brown e l'operazione sorpasso Autosprint.it

Carica Ferrari, Suzuka stuzzica Sainz. Operazione sorpasso alla ... Quotidiano Sportivo

Su Corsport: "I muscoli della Juve". Rabiot suggerisce, Milik risolve poi il Lecce dei miracoli non riesce a reagire: bianconeri secondi.,Vale oro. Non tanto per il sorpasso sul Lecce ...La Juventus dopo la figuraccia di sabato sera sul campo del Sassuolo ha ritrovato il successo e ha battuto un Lecce che solo oggi, alla sesta giornata, ha incassato la prima sconfitta in questa Serie.