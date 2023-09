OnePlus Ace 3 | trapelate le specifiche prima del debutto

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Di recenteha confermato il lancio dello smartphoneOpen, ovvero il primo telefono pieghevole del marchio a fare il. Il colosso cinese ha anche confermato ilin India ad ottobre prossimo delPad Go. Si prevede, inoltre, che il produttore amplierà presto la sua serie Ace con una terza generazione. Difatti, la società, farà debuttare lo smartphoneAce 3 in Cina insieme al12 5G il prossimo mese di novembre. Il noto ed affidabile sito ‘mysmartprice.com’ ha rivelato in esclusiva i rendering e alcunedel prossimo smartphoneAce 3 in collaborazione con OnLeaks. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Il prossimoAce 3, che secondo ...

...9, 9 Pro e 9RT10 Pro, 10R e 10T11 e 11RNord 2T e Nord CE 2 LiteNord 3 e Nord CE 3 LiteNord N300 5G2,Pro eRacing Se ...Oggi, nuove indiscrezioni sul12R , noto anche come3 nei mercati indiano e cinese, sono emerse grazie alle rivelazioni del famoso leaker Yogesh Brar . L'annuncio ufficiale del ...

OnePlus Ace 3 dovrebbe debuttare con una fotocamera posteriore e ... Notebookcheck.it

OnePlus 12R e OnePlus Pad Go sempre più vicini: spuntano ulteriori indicazioni TuttoAndroid.net

Si prevede che OnePlus amplierà presto la sua serie Ace di smartphone di fascia media premium Android con una terza generazione. Il dispositivo dovrebbe essere lanciato con fotocamere posteriori migli ...OnePlus recently launched the OxygenOS 14 operating system revealing all of its new features. The brand has also pushed out the OxygenOS 14 Open Beta 2 build for its flagship OnePlus 11. OnePlus ...