Olio di riso | extravergine | semi | ma qual è il migliore e quale conviene comprare senza spendere troppo?

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Si fa presto a dire. Il prezioso ingrediente della cucina mediterranea in realtà può presentarsi in mille varianti. Ecco come scegliere quella giusta. Chi dice cucina italiana dice. Il prezioso liquido estratto dalle olive èdubbio il Re della cucina mediterranea. Un condimento capace non solo di esaltare il gusto disiasi piatto, dal più semplice al più sofisticato, ma anche di preservare la nostra salute e migliorare il nostro benessere in virtù delle sue proprietà antiossidanti, conferite dai polifenoli. Ma c’è. Uno non vale l’altro, e scegliere quello sbagliato può essere addirittura dannoso sotto tutti i punti di vista. Paradossalmente, solo pochi di noi sono in grado di riconoscere un buondi ...