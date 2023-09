Olimpiadi Parigi 2024 | Italia ancora a 0 sport di squadra qualificati Ma tra un anno potrebbe cambiare tanto

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Mancano nove mesi alledi, che andrin scena nella capitale francese dal 26 luglio all’11 agosto. Al momento l’non èriuscita a qualificarsi neglidi. Uno zero che fa rumore a meno di undalla rassegna a cinque cerchi, ma c’è tutto il tempo per porre rimedio alla situazione e per sbarcare in terra transalpina con più formazioni poi pronte a giocarsi una medaglia di lusso nella manifestazione più importante del quadriennio. La prima chance è nelle mani della Nazionale di volley maschile, che sarà impegnata nel prelimpico di Rio de Janeiro in programma dal 30 settembre all’8 ottobre. I Campioni del Mondo andra caccia di uno dei due pass messi in palio nel ...

L'Italia ha iniziato col piede giusto in ambito iridato nel 2023: i Mondiali nell'anno solare in corso hanno portato già diverse medaglie e podi per l'Italia.

L'Italia non sta vivendo un grandissimo momento di salute nel panorama ciclistico internazionale, quantomeno per quello che riguarda le corse in linea.

Gareth Bale, vincitore di cinque Uefa Champions League con il Real Madrid, e Leonardo Fioravanti, surfista italiano qualificato per le Olimpiadi 2024. Sulla richiesta di Kiev di impedire a russi e bielorussi anche di competere come neutrali alle Olimpiadi, Shevchenko ha detto: "La mia posizione è molto forte. Nessun atleta russo o bielorusso dovrebbe competere."

L'esperienza di Technogym, brand leader per prodotti, tecnologie e servizi digitali per il fitness, lo sport e l'health, e nove volte fornitore ufficiale delle Olimpiadi, inclusa Parigi 2024. La concorrenza è dura per quel ruolo tra i Boomers, ma lui vuole competere per disputare la sua quarta Olimpiade. "Per me è importante fare ciò che è in mio potere per far parte della squadra di Parigi."