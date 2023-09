Nuovo stadio Inter | sindaco Rozzano | “Siamo d’accordo | adegueremo viabilità e trasporti”

primo vero passo importante per il Milan in vista della costruzione di un nuovo impianto che possa ospitare le partite casalinghe della formazione...

Primo passo formale per il Milan nel percorso che prevede la costruzione delnel Comune di San Donato Milanese . Il club rossonero ha infatti presentato proposta di Variante Urbanistica per l'area denominata 'San Francesco', situata appunto a San Donato. L'...Aver detto no ale a 1,3 miliardi di investimenti in città è stata un'operazione miope'

Nuovo stadio: primo passo formale con il Comune di San Donato Milanese AC Milan

Milan, primo passo per il nuovo stadio a San Donato: progetto presentato, grande spazio alle aree verdi Calciomercato.com

Milano, 27 set. - (Adnkronos) - "AC Milan prosegue con determinazione nel percorso per la realizzazione di un suo nuovo stadio all’avanguardia. Oggi il Club ha compiuto un primo passo formale – proped ...Primo passo formale del Milan con il Comune di San Donato Milanese per la realizzazione del nuovo stadio del club rossonero. Il Milan ha presentato una proposta di Variante Urbanistica della zona 'San ...