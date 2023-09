Nuovo Incendio a Pescara | Le Fiamme Colpiscono un Albero nel Rione Fontanelle

Leggi su citypescara

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’è divampato in un momento particolare, mentre nelle vicinanze, in via Caduti per servizio, erano in corso le ronde della legalità. Queste iniziative vedono i cittadini impegnati attivamente nel controllo del territorio, con l’obiettivo di prevenire e reprimere atti vandalici e incendi dolosi. A guidare queste iniziative c’era il vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari, del Movimento 5 Stelle. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del Comando provinciale, il rogo è stato rapidamente domato. Gli operatori hanno lavorato con grande determinazione, impiegando circa 20 minuti per spegnere le. È importante sottolineare che, nonostante l’, non sono stati interessati altri edifici o beni, limitando così i danni alla vegetazione e prevenendo situazioni più gravi. La ...