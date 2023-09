Novità per i Clienti WINDTRE | Wi-Fi Calling disponibile su reti Wi-Fi di altri operatori

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 27 settembre 2023)sta introducendo una nuova funzionalità per i suoi, chiamata Wi-Fi. Questa funzione permette aidi utilizzare le chiamate vocali suWi-Fi, anche suWi-Fi di. In pratica, consente di effettuare e ricevere chiamate quando non c'è copertura di segnale mobile, collegandosi invece a una rete Wi-Fi. L'esperienza dovrebbe...