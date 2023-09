Non sarà facile | Wanda Nara a Ballando | le parole che commuovono

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) "Nonma ce la faremo":ha ufficializzato, attraverso un video su Instagram, la sua presenza acon le stelle, il talent condotto da Milly Carlucci, in partenza a ottobre su Rai 1. Nel filmato, la moglie di Mauro Icardi dice di aver visto la lista completa di concorrenti die ironicamente aggiunge: "Milly si è dimenticata di me". Pronta la risposta della trasmissione, che ha scritto: "No, Milly non si era dimenticata di lei!è la sorpresa finale di #ConLeStelle 2023!una stagione STRE-PI-TO-SA". Al momento, la showgirl ed ex opinionista del GfVip si sposta tra l'Argentina, dove lavora e dove sarebbe in cura per una malattia, la Turchia, dove gioca il ...