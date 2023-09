“Non posso vederla in quelle condizioni” GF 2023 | Grecia Colmenares finisce in lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Momenti difficili al Grande Fratello, confinita tra lenelle scorse ore. I telespettatori hanno assistito a questo triste avvenimento e c’è chi si è diviso nei giudizi, come spesso accade. I fan dell’attrice si sono stretti attorno a lei e hanno gradito ciò che sta facendo anche nei confronti di un’altra concorrente della casa. Ha pianto in maniera molto sincera per loro e questo potrebbe permetterle di avere ancora più supporto dal pubblico. Infatti, all’interno del Grande Fratello si è registrato un episodio commovente conche ha fatto emozionare anche la gente che la stava seguendo davanti alla televisione, grazie alle sue. L’altra gieffina avrà anche apprezzato notevolmente questo gesto nei suoi confronti e questo conferma ...